Глава Кузнецка предложил школьникам помощь в выборе профессии

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18 октября 2017, 19:29Общество
Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский продолжает встречи со старшеклассниками города. Главная тема общения градоначальника с молодежью - профориентация выпускников. Как и в прошлом учебном году, мэр побывает в каждой из школ города.
На время место классного руководителя в одном из выпускных классов школы №14 Кузнецка занял глава администрации города. Сергей Златогорский предложил старшеклассникам поговорить об их будущей профессии и помочь сделать правильный выбор.
«Я хочу быть, условно говоря, физиком. Мне не интересна биология, ботаника, музыка, спорт. Неправильно, все пригодится, поэтому, если есть какие-то таланты, интересы, то их надо развивать», - сказал он.
Своих собеседников Сергей Златогорский призвал мыслить на перспективу и выбирать из профессий, которые либо пользуются постоянным спросом у работодателей, либо станут востребованными в самое ближайшее время. Именно это, по мнению градоначальника, может гарантировать в будущем стабильность и высокий доход.
«Каждое поколение решает свои задачи. Много примеров того, что люди стартуют из небольших городов и добиваются карьерных и научных высот», - добавил Сергей Златогорский.
Как подтверждение Сергей Златогорский рассказал ребятам о кузнечанах, которые своим умом и трудолюбием добились заметных успехов в жизни и работают на благо родного города и страны. В завершении встречи глава администрации ответил на вопросы старшеклассников.
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