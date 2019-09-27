Глава города рассказал, почему у него будет два заместителя

Три вместо двух. В Пензенской городской Думе седьмого созыва на одного заместителя главы города будет больше: два - на штатной основе, один - на непостоянной. Решение принято большинством голосов. Также стали известны сроки, когда будет выбран мэр Пензы.

Депутаты Гордумы получили удостоверения и значки народных избранников. Однако прикрепить их времени не было. Сразу приступили к обсуждению повестки. В этот день предстояло выбрать заместителей главы города.

«На должность на постоянной основе вношу кандидатуру Шаляпина Олега Васильевича, он одобрен на собрании фракции КПРФ. Также предлагаю Краснова Ивана Витальевича. Его кандидатура была предложена мною на комиссии депутатов фракции «Единой России», рассмотрена и утверждена депутатами», - рассказал глава Пензы Владимир Мутовкин.

В этом созыве принято решение избрать двух заместителей на штатной основе и одного - на непостоянной. Однако некоторые депутаты посчитали, что это повлечет дополнительные затраты из бюджета города и стоит отдать предпочтение в пользу одной кандидатуры.

«Я не исключаю, что представители каждой политической партии имеют право претендовать на заместителя главы города, но исключительно на безвозмездной основе, а не за счет городского бюджета», - сказал депутат Пензенской городской Думы Павел Куликов.

Однако, как пояснил Владимир Мутовкин, две штатные должности заместителя были предусмотрены и ранее, но не использовались. Поэтому сэкономить не получится. С помощью системы тайного голосования приняли решение. За Олега Шаляпина отдали свои голоса 28 депутатов, за Ивана Краснова - 24. Единственным заместителем главы города на непостоянной основе был избран Юрий Зиновьев.

В этот день народные избранники назвали также дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пензы. Она стала вакантна после сложения полномочий Виктором Кувайцевым. Заявки от претендентов начнут принимать уже со следующей недели.

«Период приема документов - со 2 по 16 октября включительно в рабочие дни - с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00», - сказал Владимир Мутовкин.

Сам конкурс на замещение главы администрации Пензы состоится 21 октября.