Глава города поздравил пензенцев с Всемирным днем свободы печати

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03 мая 2018, 14:36Общество
Глава города Пензы Валерий Савельев поздравил представителей СМИ с Всемирным днем свободы печати.
«В современной жизни мы не можем представить нашу действительность без газет, журналов, радио, телевидения, интернет-сайтов. Средства массовой информации не только рассказывают людям о событиях, происходящих в мире, но и активно участвуют в формировании общественного мнения. Для множества людей СМИ являются авторитетными советчиками и собеседниками, и от степени объективности и профессионализма корреспондентов во многом зависит то, как конкретное событие будет воспринято людьми.
В пензенских средствах массовой информации работает большое количество настоящих профессионалов - людей, которые хорошо разбираются в своем деле и обладают не только литературным даром, но и высокими моральными принципами.
Я искренне благодарю всех сотрудников средств массовой информации Пензы за добросовестный труд, преданность работе, самоотверженность и настойчивость в достижении поставленных целей. Спасибо вам за оперативное и объективное освещение деятельности Пензенской городской Думы и жизни города Пензы! Продолжайте славные традиции отечественной журналистики, демонстрируйте пример честности, объективности и непредвзятости», — говорится в поздравлении.
Валерий Савельев пожелал представителям СМИ здоровья, счастья, мира, добра и благополучия и неиссякаемого вдохновения, сообщает пресс-служба Пензенской городской Думы.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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