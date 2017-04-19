Гимнаста Аблязина вызвали в Пензу на допрос

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19 апреля 2017, 13:32Общество
Известного пензенского гимнаста, олимпийского чемпиона Дениса Аблязина вызывали на допрос в областной СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ТАСС.
Этот факт федеральным журналистам подтвердил сам спортсмен, а ранее в социальной сети олимпийц выложил фото повестки к следователю.
Отмечается, что Денис Аблязин давал показания как свидетель по уголовному делу о допинге в российской легкой атлетике, пишет информагентство со ссылкой на источник.
«Я не понимаю, почему информация о моем визите к следственным органам вызвала такой интерес в СМИ. Я действительно сегодня нахожусь в Пензе, был в следственном управлении, дал пояснения и выполнил свой гражданский долг. Ничего страшного не случилось, со мной это никак не связано, никаких комментариев я больше давать не буду. Возвращаюсь сегодня в Москву к жене и сыну», - цитируют журналисты его слова.
О том, что гимнаст действительно присутствовал на допросе, региональным СМИ следователи подтвердили.
Пензенский спортсмен Денис Аблязин является пятикратным призером Олимпийских игр. На Играх-2016 в Рио он завоевал два «серебра» и «бронзу».
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