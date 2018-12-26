ГИБДД просит пензенцев пересесть с личного авто на автобус

Машины буксуют, водители попадают в аварии, дворникам пришлось снова взять в руки лопаты, а спецтехнике - срочно выйти на уборку. 26 декабря Пензу накрыл настоящий снегопад. Более того, по прогнозу погоды в ближайшие дни ситуация не улучшится. Безусловно, детвора и романтические натуры, только рады внезапно выпавшему снегу, но коммунальщикам и автомобилистам он создал немало хлопот.

Погода решила внести свою лепту в украшение города перед Новым годом. В областном центре крупными хлопьями пошел снег. Картина на улицах Пензы постепенно становилась похожей на изображения с новогодних открыток.

Однако совсем другие эмоции испытывали автомобилисты. Плохая видимость и снежная каша под колесами машин создавали пробки на улицах города. По словам чиновников городской мэрии, по правилам убрать снег с дорог необходимо в течение шести часов после окончания снегопада. Во время осадков полноценную очистку делать бессмысленно, однако некоторые работы все же проводятся.

«Первое, что мы должны - посыпать пескосоляной смесью и противогололедными материалами улицы города для того, чтобы не образовались так называемые накаты, и снег не прилипал к улично-дорожной сети. После этого, если выпало более пяти сантиметров осадков, в течение дня производится подметание улиц и дорог. Сейчас в работе в дневной период задействовано около 80 единиц техники», - прокомментировал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Также по словам Юрия Ильина основные работы по очистке улиц от снега будут проводиться в ночное время, когда движение автомобилей по магистралям города минимально. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам, следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - рассказа инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

В Госавтоинспекции советуют пензенцам в плохую погоду минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта.