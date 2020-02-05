Герои реалити-шоу «Культ тела 4» уехали на финальные испытания в Абхазию

05 февраля 2020, 19:12Культура
Участники проекта «Культ тела 4» (18+) отправились навстречу самому тяжелому этапу реалити-шоу. Они уехали в Абхазию, где их ждут финальные испытания. Следующую неделю среди кавказских гор проведут восемь участников.
Герои четвертого сезона проекта «Культ тела 4» уже готовы к финальным испытаниям. Они отправились на неделю в Абхазию, где для них уже подготовили самые сложные задания. Проводить своих солдат пришла и генерал армии безопасного похудения.
«Условия лучше, чем в 2019 году. Они будут размещены в комфортабельной гостинице, но также будут вылазки в горы. Туда предварительно выезжали люди, смотрели локации - заброшенные шахты, послевоенные города, разрушенные мосты. Это все интересно и опасно. Также участники будут поддерживать форму, с ними поехал тренер», - рассказала генерал армии безопасного похудения Марина Богомолова.
Позади у участников проекта - четыре месяца борьбы с лишним весом. В горы Абхазии отправились восемь бойцов. Причем десант собрали из представителей разных подразделений. Пятеро состоят в «Спецназе», еще трое - во «Взводе». На пути в Абхазию их не смогли остановить даже тяжелые травмы.
«Я пошел на проект ради приключений, испытаний и впечатлений. Сейчас - апогей всего этого развития, поэтому даже сломанная за пять дней до этого рука не является преградой, едем», - сказал участник проекта Александр Горшенин.
В горах Абхазии герои «Культ тела 4» проведут неделю. В Пензу они вернутся 14 февраля.
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