Герои реалити-шоу «Культ тела 4» уехали на финальные испытания в Абхазию

Участники проекта «Культ тела 4» (18+) отправились навстречу самому тяжелому этапу реалити-шоу. Они уехали в Абхазию, где их ждут финальные испытания. Следующую неделю среди кавказских гор проведут восемь участников.

Герои четвертого сезона проекта «Культ тела 4» уже готовы к финальным испытаниям. Они отправились на неделю в Абхазию, где для них уже подготовили самые сложные задания. Проводить своих солдат пришла и генерал армии безопасного похудения.

«Условия лучше, чем в 2019 году. Они будут размещены в комфортабельной гостинице, но также будут вылазки в горы. Туда предварительно выезжали люди, смотрели локации - заброшенные шахты, послевоенные города, разрушенные мосты. Это все интересно и опасно. Также участники будут поддерживать форму, с ними поехал тренер», - рассказала генерал армии безопасного похудения Марина Богомолова.

Позади у участников проекта - четыре месяца борьбы с лишним весом. В горы Абхазии отправились восемь бойцов. Причем десант собрали из представителей разных подразделений. Пятеро состоят в «Спецназе», еще трое - во «Взводе». На пути в Абхазию их не смогли остановить даже тяжелые травмы.

«Я пошел на проект ради приключений, испытаний и впечатлений. Сейчас - апогей всего этого развития, поэтому даже сломанная за пять дней до этого рука не является преградой, едем», - сказал участник проекта Александр Горшенин.

В горах Абхазии герои «Культ тела 4» проведут неделю. В Пензу они вернутся 14 февраля.