26 июля 2017, 15:01Общество Генсовет подвел итоги работы партийных проектов В Москве состоялось заседание президиума Генсовета «Единой России» по итогам работы федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года.

Речь идет о проектах: «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение», «Крепкая семья», «Здоровье – детям», «Единая страна – доступная среда», «Здоровое будущее». Своим мнением по поводу реализации партийного проекта «Старшее поколение» поделилась депутат Законодательного Собрания Яна Куприна.

Говоря о социальных проектах, я всегда отмечаю три утверждения, которые считаю аксиомой: у каждого должны быть возможности для совершенствования, каждый заслуживает уважения, каждый имеет право на поддержку, помощь и понимание.

Пенсионный фонд России насчитал в 2016 году более 42 млн пенсионеров. Вот какое большое количество граждан нашей страны испытывает острую потребность в нашей с вами помощи. Здравоохранение, финансовое положение и социальный статус – три аспекта, по которым должна вестись работа с этой категорией граждан.

На настоящий момент в реализации партийного проекта «Старшее поколение» участвуют 78 регионов. Аудитория проекта – это 35 млн человек, или каждый четвертый гражданин нашей страны, из тех, кто находится в пенсионном возрасте. К 2030 году эта цифра, по расчетам, превысит 40,5 млн человек.

Значимым направлением проекта является развитие социальных учреждений стационарного типа для пожилых людей и ликвидация очередей в них. За время реализации проекта на 56,5% сократилось количество ветхих и аварийных зданий учреждений социального обслуживания. Разработаны типовые проекты модульных домов-интернатов, пансионатов, социальных городков, начали строиться современные здания, в том числе - и на принципах государственно-частного партнерства. В 2017 году введено в строй девять домов-интернатов, в 39 регионах продолжается их строительство.

В настоящее время проходит ведомственное согласование программа по ликвидации очередности в учреждения такого типа.

Сделан первый серьезный шаг к созданию трехуровневой системы помощи пожилым гражданам в поликлиниках, стационарах и региональных центрах, где пожилому человеку помогут пройти профилактическое обследование, выявить на ранней стадии болезни. Кроме того, в 43 субъектах РФ созданы условия для развития института приемных семей для пожилых людей, получило развитие оказание услуг на дому. К первому полугодию 2017 года их получали более 1,5 млн граждан старшего возраста, причем почти каждый третий – на селе.

За первое полугодие 2017 года улучшены жилищные условия 2671 человек, общее число граждан, получивших квартиры или субсидии, составило 303 078 человек. Партия также инициировала оказание помощи ветеранам войны в ремонте жилья.

Одним из показателей зрелости общества является отношение к представителям старшего поколения. И, принимая эту позицию, мы должны этот показатель выводить на максимально высокий, на максимально возможный уровень.

Общество

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