Генпрокуратура не удовлетворила жалобу СКР по делу Пашкова

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30 декабря 2016, 15:02Общество
Жалоба, поданная Следственным управлением СКР по Пензенской области на решение прокурора региона о возвращении уголовного дела в отношении Александра Пашкова на доследование, оставлена без удовлетворения.
Об этом сообщается в официальном ответе Генпрокуратуры РФ на редакционный запрос ИА «Пенза-Пресс», пишет информагентство.
«Прокурором Пензенской области в ноябре 2016 года дело возвращено для производства дополнительного расследования ввиду неполноты проведенного следствия. Это решение обжаловано следователем в установленном порядке в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В удовлетворении жалобы в декабре 2016 года отказано», – отмечается в официальном ответе за подписью старшего прокурора управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Екатерины Дмитриевой.
Она уточнила, что в настоящее время Александр Пашков является обвиняемым и обладает всеми правами обвиняемого, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством.
«Вопрос о повторном избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит разрешению следственным органом при наличии к тому оснований», – говорится в ответе Генпрокуратуры.
Напомним, экс-мэр Пензы Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» обвиняют в подстрекательстве к присвоению чужого имущества, мошенничестве и присвоении на строительстве перинатального центра в Пензе. 30 ноября Первомайский районный суд не стал продлевать срок содержания Пашкова под стражей.
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