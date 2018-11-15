15 ноября 2018, 17:08Общество

Генподрядчик начал готовиться к достройке пензенского цирка

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генподрядчиком, который будет достраивать цирк.

«На объект он зашел, ведет подготовительные работы, скоро начнутся строительные», - написал глава региона в Twitter.

Напомним, цирк является одним из самых знаменитых долгостроев города, работы на нем из-за нарушений были заморожены почти на четыре года, а контракт со строительной организацией расторгнут. Новый подрядчик должен завершить строительство к 20 декабря 2020 года. Договор заключен на сумму 1 267 064 110 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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