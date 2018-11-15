Генподрядчик начал готовиться к достройке пензенского цирка

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генподрядчиком, который будет достраивать цирк.

«На объект он зашел, ведет подготовительные работы, скоро начнутся строительные», - написал глава региона в Twitter.

Сегодня встречался с новым генподрядчиком цирка.На объект он зашел,ведет подготовительные работы,скоро начнутся строительные.Мы очень многое сделали для того,чтобы возобновить стройку,нам серьезно помогали сдвинуть процесс с "мертвой точки".Будем строить,не расслабляемся. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 15 ноября 2018 г.

Напомним, цирк является одним из самых знаменитых долгостроев города, работы на нем из-за нарушений были заморожены почти на четыре года, а контракт со строительной организацией расторгнут. Новый подрядчик должен завершить строительство к 20 декабря 2020 года. Договор заключен на сумму 1 267 064 110 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».