Генподрядчик начал готовиться к достройке пензенского цирка

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15 ноября 2018, 17:08Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генподрядчиком, который будет достраивать цирк.
«На объект он зашел, ведет подготовительные работы, скоро начнутся строительные», - написал глава региона в Twitter.
Сегодня встречался с новым генподрядчиком цирка.На объект он зашел,ведет подготовительные работы,скоро начнутся строительные.Мы очень многое сделали для того,чтобы возобновить стройку,нам серьезно помогали сдвинуть процесс с "мертвой точки".Будем строить,не расслабляемся.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 15 ноября 2018 г.
Напомним, цирк является одним из самых знаменитых долгостроев города, работы на нем из-за нарушений были заморожены почти на четыре года, а контракт со строительной организацией расторгнут. Новый подрядчик должен завершить строительство к 20 декабря 2020 года. Договор заключен на сумму 1 267 064 110 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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