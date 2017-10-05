05 октября 2017, 13:37Общество Геннадий Гендлин дал высокую оценку работы пензенских ревматологов В Пензе 5 октября на межрегиональной научно-практической медицинской конференции «Сурская осень» (18+) доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии №2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Геннадий Гендлин дал высокую оценку работы местных ревматологов.

«Рад вас приветствовать в городе, который широко известен прогрессивными достижениями. Лет 40 работаю вместе с кардиохирургами. Ваш завод «МедИнж», где производят клапаны для сердца, хорошо известен в России.

55-летие ревматологической службе вашего города сегодня празднуем. Будет скоро 30 лет областной больнице Бурденко, где есть ревматологическое отделение. Хочу поздравить вас с этим!

Почитал отзывы больных - огромное количество благодарностей за лечение тяжелейших ревматологических заболеваний с использованием современных методов. Это говорит о высоком уровне профессионализма», - сказал он.

Ранее на конференции участников приветствовали губернатор Иван Белозерцев, замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы терапии, ревматологии, кардиологии, неонатологии и педиатрии, а также неврологии и реабилитации, диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, современные технологии и методы лечения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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Источник фотографии: фото Анны Балашовой