Геннадий Гендлин дал высокую оценку работы пензенских ревматологов

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05 октября 2017, 13:37Общество
В Пензе 5 октября на межрегиональной научно-практической медицинской конференции «Сурская осень» (18+) доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии №2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Геннадий Гендлин дал высокую оценку работы местных ревматологов.
«Рад вас приветствовать в городе, который широко известен прогрессивными достижениями. Лет 40 работаю вместе с кардиохирургами. Ваш завод «МедИнж», где производят клапаны для сердца, хорошо известен в России.
55-летие ревматологической службе вашего города сегодня празднуем. Будет скоро 30 лет областной больнице Бурденко, где есть ревматологическое отделение. Хочу поздравить вас с этим!
Почитал отзывы больных - огромное количество благодарностей за лечение тяжелейших ревматологических заболеваний с использованием современных методов. Это говорит о высоком уровне профессионализма», - сказал он.
Ранее на конференции участников приветствовали губернатор Иван Белозерцев, замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.
В рамках конференции будут обсуждаться вопросы терапии, ревматологии, кардиологии, неонатологии и педиатрии, а также неврологии и реабилитации, диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, современные технологии и методы лечения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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