06 февраля 2020, 11:02Происшествия

Гендиректор управляйки поплатился за падение глыбы на пензячку

В Пензе генеральный директор управляйки ответил за серьезные травмы женщины.

По данным следствия, руководитель компании не организовал ежедневный осмотр состояния одного из домов на улице Попова. Кроме того, он не составлял документацию по появлению наледи и снега на козырьках балконов.

«А также не довел до собственника одной из квартир сведения о незаконности остекления и установки крыши балкона, правилах содержания балконов и необходимости чистки снега и наледи с козырька балкона, своевременно не организовал чистку кровли и козырьков», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате днем 6 февраля 2019 года с козырька балкона пятого этажа на проходившую мимо 58-летнюю женщину рухнула ледяная глыба. Пензячка получила тяжелые травмы.

«В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа», - добавили в ведомстве.

Мужчина полностью возместил ущерб пострадавшей. Уголовное дело прекратили. Помимо этого, гендиректору назначили штраф – 45 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1436587/

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