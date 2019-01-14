Гендиректор «Пензпромстроя» ответит за миллионные долги по зарплате

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14 января 2019, 15:04Криминал
В Пензе в суд направили дело генерального директора ОАО «Пензпромстрой». Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам и сокрытии денег организации.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с 1 августа 2017 по 30 июня 2018 года работникам компании не платили зарплату. В результате долг перевалил за 1,9 млн рублей. Деньги сотрудники смогли получить только в декабре во время следствия.
Кроме того, зная о наличии у организации задолженности по налогам более чем в 5,6 млн рублей, генеральный директор ОАО «Пензпромстрой» с 19 июня по 3 октября 2017 года направил деньги от продажи недвижимого имущества минуя расчетные счета своей организации третьим лицам для погашения задолженности перед кредиторами.
«Из-за этого не было произведено взыскание с ОАО «Пензпромстрой» в бюджет недоимки по налоговым платежам», - добавили в пресс-службе.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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