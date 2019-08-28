Гендиректор «Экспресса» рассказал о будущем медиахолдинга

Телеканал «Экспресс» расширяет границы вещания. В ближайшем будущем узнать, что происходит в Пензенской области, можно будет не только нажав 21-ю кнопку, но и девятую, включив федеральный канал ОТР [общественное телевидение России]. Узнать самые последние новости - скачав интернет-приложение от «Экспресса» для смартфона, а также подписавшись на странички ТРК во всех социальных сетях. Все это станет возможным благодаря созданному в регионе «Медиахолдингу «Экспресс». О будущем нового СМИ рассказал его генеральный директор Виктор Рубцов.

У телерадиокомпании «Экспресс» - начинается новая жизнь. Название прежнее, но статус другой. В Пензенской области официально зарегистрировано государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс». Он объединит разные структуры и подразделения: телевидение, радио, информагентства, - работа которых нацелена на освещение главных событий в регионе. Государственное финансирование и административный ресурс - два основных преимущества «Медиахолдинга «Экспресс» перед другими СМИ региона, считает его генеральный директор Виктор Рубцов.

«Государственные органы, в первую очередь - губернатор, прекрасно понимают, что без своего телерадиоканала крайне сложно доносить мнение, информацию до жителей региона, рассказывать о том, что происходит, поэтому было принято решение создать государственное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс», - рассказал Виктор Рубцов.



По его словам, основной упор нового СМИ будет сделан на информационные и аналитические программы. Частыми гостями в эфире телеканала станут пензенские чиновники различных уровней, которые будут разъяснять те или иные проблемные вопросы. Помимо этого, зрителей ждет развлекательный контент: лучшие продукты киноиндустрии, а также познавательные передачи.

Изменится не только содержание контента, но и его форма. Вскоре обладатели смартфонов, планшетных компьютеров и Smart TV смогут смотреть программы телеканала «Экспресс» в своих гаджетах. Активное продвижение в интернете необходимо, так как молодая аудитория практически не смотрит телевизор.

«Могу по себе сказать. Я практически не смотрю эфирное телевидение. У меня есть интернет. Включаю Smart TV и через приложение нахожу все, что мне хочется, нравится, и в то время, когда удобно. Уже дал ряд поручений. Мы будем разрабатывать собственное приложение для всех видов телефонов, смартфонов и Smart TV», - сказал генеральный директор «Экспресса».

Активное продвижение медиахолдинга будет идти во всех популярных социальных сетях. Кроме того, «Экспресс» начнет цифровое вещание в федеральном эфире. До конца 2019 года программы телеканала станут транслироваться на канале ОТР, который входит в первый цифровой мультиплекс и располагается на девятой кнопке.

«Мы получаем эфирное время, причем довольно значительное - целых пять часов: три утром - с 6:00 до 9:00, и два вечером - с 17:00 до 19:00, поэтому мы готовимся изменить то, что создавалось раньше», - рассказал Виктор Рубцов.

Стоит сказать, что как только телеканал начнет трансляцию на ОТР, «Экспресс» прекратит вещание в аналоговом формате. Виктор Рубцов отметил, что, возможно, в ближайшем будущем к существующим медиаплощадкам, информагентству «Пенза-Пресс», «ТВ-Экспресс», радиостанциям «Эхо Пензы» и «Экспресс», добавятся новые. В полную силу медиахолдинг заработает в 2020 году.