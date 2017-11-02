02 ноября 2017, 11:42Общество Где в Пензе появится бесплатный Wi-Fi По поручению губернатора Ивана Белозерцева в общественных местах Пензы оборудуют бесплатные точки доступа к Wi-Fi.

Иван Белозерцев неоднократно поднимал вопрос об обеспечении доступной и качественной интернет-связью жителей области.

«Это требование современного времени и социально значимый вопрос – интернет сегодня пронизывает все сферы жизни: пензенцы хотят общаться, оплачивать коммунальные услуги, обучаться, совершать платежи и многие другие операции без привязки к определенному месту, и мы должны обеспечить такую возможность», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что задача операторов связи – предоставить качественное покрытие мобильной сети и высокоскоростной интернет на территории всей области. Для этого с ведущими пензенскими операторами провели переговоры по внедрению дополнительных бесплатных интернет-услуг.

В результате достигнута договоренность с компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг». Интернет-провайдер произвел монтаж точек доступа Wi-Fi в Пензе на Фонтанной площади, набережной реки Суры в районе стелы «Росток», в сквере имени Пушкина и на площади имени Ленина, сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, планируется установка специальных информационных табличек, где будет указано направление движения к туристическим объектам и сведения о зоне бесплатного доступа к интернету.

Другое инновационное решение для мест отдыха горожан – скамейка, которая позволяет по сети Wi-Fi загрузить на смартфон или планшет одно из 150 литературных произведений и тут же начать его чтение.

Реализацией этого проекта намерена заняться компания «МТС».

Ведутся переговоры о расширении сотрудничества в данном направлении и с другими операторами связи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/2/10153499