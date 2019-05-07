Где в Пензе на 9 Мая ограничат продажу алкоголя

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07 мая 2019, 17:06Общество
7 мая на пресс-конференции в администрации Пензы сообщили, где в День Победы ограничат продажу спиртных напитков.
Запрет на продажу введут с учетом мест главных праздничных мероприятий.
«9 мая будет ограничена продажа алкогольной продукции с 8.00 до 16.00 в торговых точках на ул. Коммунистической, ул. Карпинского, проспекту Победы, в послеобеденное время - с 14.00 до 23.00 - в торговых точках, которые прилегают к Юбилейной площади», - сообщила руководитель управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.
Напомним, во время мероприятий у памятника Победы будет организована бесплатная раздача воды и работа торговых точек, где пензенцы смогут купить прохладительные напитки, мороженое и сувениры.
Афишу мероприятий можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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