Где в Пензе на 9 Мая ограничат продажу алкоголя

7 мая на пресс-конференции в администрации Пензы сообщили, где в День Победы ограничат продажу спиртных напитков.

Запрет на продажу введут с учетом мест главных праздничных мероприятий.

«9 мая будет ограничена продажа алкогольной продукции с 8.00 до 16.00 в торговых точках на ул. Коммунистической, ул. Карпинского, проспекту Победы, в послеобеденное время - с 14.00 до 23.00 - в торговых точках, которые прилегают к Юбилейной площади», - сообщила руководитель управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.

Напомним, во время мероприятий у памятника Победы будет организована бесплатная раздача воды и работа торговых точек, где пензенцы смогут купить прохладительные напитки, мороженое и сувениры.

Афишу мероприятий можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».