Где на Олимпийской аллее установят туалет и душ

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16 июля 2019, 17:37Общество
Стало известно, в каком месте Олимпийской аллеи Пензы будут установлены туалет и душевая кабина. Вопрос обсудили на совещании в мэрии 16 июля.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, и.о. мэра Сергей Волков поручил установить автономный блок в районе пунктов проката инвентаря. По его мнению, это место наиболее удобно для горожан.
Напомним, вопрос установки туалетов по просьбам горожан неоднократно поднимался и на совещаниях в мэрии, и на заседаниях Гордумы. Сейчас это стало возможно еще и потому что скоро на Западной поляне появится фонтан, а значит будет подведена канализация, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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