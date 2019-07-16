Где на Олимпийской аллее установят туалет и душ

Стало известно, в каком месте Олимпийской аллеи Пензы будут установлены туалет и душевая кабина. Вопрос обсудили на совещании в мэрии 16 июля.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, и.о. мэра Сергей Волков поручил установить автономный блок в районе пунктов проката инвентаря. По его мнению, это место наиболее удобно для горожан.

Напомним, вопрос установки туалетов по просьбам горожан неоднократно поднимался и на совещаниях в мэрии, и на заседаниях Гордумы. Сейчас это стало возможно еще и потому что скоро на Западной поляне появится фонтан, а значит будет подведена канализация, пишет ИА «Пенза-Пресс».