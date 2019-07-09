Газон - не парковка. Пензенцев проверили на соблюдение нового закона

С 9 июля в Пензе вступил в силу закон, который запрещает оставлять автомобили на газонах, детских и спортивных площадках. За его исполнением будут следить представители власти. Так, специалисты Железнодорожной администрации провели первую проверку улиц и дворов на наличие автомобилей, припаркованных с нарушениями.

Теперь за парковку на газонах, детских и спортивных площадках автовладельцев ждет административный штраф.

«У нас, как правило, во дворах стоит очень много машин, потому что не везде есть парковочные места, а людям необходимо где-то поставить свой автомобиль. Но при этом все мы понимаем, что нужно сохранять зеленые зоны, насаждения, детские площадки», - сказала председатель административной комиссии Железнодорожного района Пензы Марина Ромашина.



С такими проверками специалисты районных администраций Пензы будут посещать дворы ежедневно. На улице Луначарского стихийные парковки - явление частое. Едва ли не в каждом дворе газоны заставлены автомобилями. На первый раз представители комиссии вынесли нарушителям, с которыми удалось пообщаться лично, устное предупреждение, но уже в следующий раз им не миновать штрафа.

«Водители реагируют адекватно. Не было ни одного отказа убрать машину с газона. В принципе, все понимают, что это закон и его нужно исполнять. Во дворах очень много автомобилей. Будем работать, наводить порядок», - отметил заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин.

Автомобили нарушителей, с кем не удалось пообщаться, сфотографировали. После того как станут известны данные их владельцев, представители комиссии составят протоколы и направят на рассмотрение в административную комиссию района.

За нарушение правил парковки для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Для юридических лиц эта сумма увеличится в десять раз.