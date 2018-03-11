Газете «Кузнецкий рабочий» исполнилось 100 лет

Одной из старейших газет Пензенской области, «Кузнецкому рабочему», исполнилось 100 лет. Страницы печатного издания помнят все самые важные события в истории Кузнецка, начиная со времен революции. На сегодняшний день она входит в число лучших представителей средств массовой информации региона.

«Кузнецкий рабочий» - единственная газета в Пензенской области, которая освещает жизнь сразу двух муниципальных образований: города Кузнецка и Кузнецкого района. Разработкой и написанием материалов занимаются пять человек, каждый из которых - профессионал своего дела. Доказательством тому служит очередное почетное звание. В 2018 году газета в 11 раз отмечена знаком «Золотой фонд прессы России».

«Мы пишем о событиях и людях, и стараемся не только проинформировать, но и помочь, а также рассказать о лучших тружениках Кузнецкого района». Так получилось, что история выбрала отмечать 100-летний юбилей именно нас, сегодняшний коллектив газеты», - рассказала главный редактор газеты «Кузнецкий рабочий» Анна Курепина.

Торжества, посвященные 100-летию печатного издания, прошли в отделе краеведения Кузнецкого музейно-выставочного центра. Там собрались корреспонденты, которые трудились в газете в разные годы. Поздравить юбиляров прибыли и представители областной власти.

«Это событие не только районного или городского масштаба, оно важно и для Пензенской области. «Кузнецкий рабочий», по сути, является летописцем истории всего города и района», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

«Газета должна быть молодой и динамичной. Хочется пожелать, чтобы она имела как можно больше положительных поводов для новостей о кузнецких рабочих и состоянии города», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Газета «Кузнецкий рабочий» входит в акционерное общество «Издательский дом «Кузнецкий рабочий». Юбилейная дата - хороший повод выразить благодарность всем его работникам.

«Хочу сказать большое спасибо и выразить огромную благодарность моим сотрудникам, коллегам. Спасибо вам за ваш высокий профессионализм, взаимозаменяемость и отзывчивость, за то, что каждый из вас качественно и добросовестно выполняет свою работу», - сказала генеральный директор АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий» Марина Макаричева.

В ходе торжеств бывших и нынешних сотрудников издания наградили грамотами и благодарственными письмами. Собравшиеся отметили, что «Кузнецкий рабочий» - газета не только с богатым прошлым, но и перспективным будущим.