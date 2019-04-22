Футболистки пензенской «Лагуна-УОР» сыграли с «Юностью» в баскетбол

Футболистки «Лагуны-УОР» на несколько часов решили сменить вид спорта. Они провели товарищеский баскетбольный матч против чемпиона женской «Суперлиги-2» - пензенской «Юности».

За баскетбольными сражениями игроки пензенской «Лагуны-УОР» обычно наблюдают в качестве зрителей, но на этот раз они сами оказались на паркете.

«Может, мы и не попадаем, как девчонки из «Юности», но все же стараемся. Что-то получается, что-то нет, но все равно эмоции потрясающие. На тренировках есть упражнения, где работаем с мячом в руках, поэтому с чем-то подобным сталкивались», - рассказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Оксана Антонова.

Для того, чтобы игра получилась не в одну калитку, девушки играли смешанными составами. Баскетболистки «Юности» учили своих коллег премудростям баскетбола. Действующие победители баскетбольной «Суперлиги-2» отметили, что игроки «Лагуны-УОР» все схватывают на лету.

«Связки, конечно, не отработаны, но есть прогресс. В первую очередь, это игра для позитивных эмоций. В принципе, мы не соперники, а друзья, поэтому играем, чтобы получить удовольствие от матча», - сказала игрок БК «Юность» Полина Мартынова.

«В мини-футболе принципы, законы те же. Правда, ногами сложнее обрабатывать мяч. В принципе, это полезно и для одних, и для других», - отметил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Стоит отметить, что такие встречи между «Лагуной-УОР» и «Юностью» проходят уже не в первый раз. Два года назад команды уже выступали на одной площадке, однако тогда преимущество было на стороне «желто-синих», ведь девушки играли в мини-футбол.