Футболистка пензенской «Лагуны-УОР» вышла замуж

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10 сентября 2018, 19:03Спорт
Известная пензенская футболистка «Лагуны-УОР» Оксана Пегова вышла замуж. 23-летняя спортсменка стала первой в нынешнем составе команды, кто получила статус жены.
Заветное «да» у нее прозвучало также уверено, но только не так громко, как звучит ее победное «да», когда она забивает гол. Один из лучших игроков «Лагуны-УОР» Оксана Пегова теперь Алемайкина. Со своим возлюбленным спортсменка познакомилась на футбольном поле. В детстве они часто вместе гоняли мяч.
«Теперь на первом месте будет семья, а спорт - на втором. Но это не значит, что буду менее ответственно относиться к работе», - сказала она.
Новоиспеченный муж Оксаны - Евгений - очень любит футбол, но профессионально спортом не занимается. По образованию он повар, по профессии - предприниматель. Несмотря на занятость, он всегда находит время, чтобы поддержать свою любимую на соревнованиях.
«Хожу на все домашние игра, потому для моей половинки это очень важно, я это понимаю и стараюсь ее поддерживать», - рассказал он.
Прийти на свадьбу хотели все игроки «Лагуны-УОР», однако сейчас спортсменки на сборах. Поддержать коллегу и подругу получилось у Ирины Родькиной. Она стала свидетельницей невесты.
«Все девчонки рады за нее, поддерживаем и желаем, чтобы все у них в семье было хорошо», - сказала она.
Медового месяца у молодоженов не будет. У «Лагуны-УОР» скоро стартует новый сезон. Оксана не собирается пропускать тренировки.
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