14 ноября 2019, 13:36Общество

Фотограф запечатлел таинственное туманное утро в Пензе

Фотограф информационного агентства «Пенза-Пресс» Юлия Седяшева 14 ноября запечатлела на камеру туманное утро.

Туман окутал улицы, которые были почти пустынны, и в этом есть некая таинственность. Предлагаем вам оценить фото и поделиться своим мнением в комментариях или в группе «Это Пенза, Карл!», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 89

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ