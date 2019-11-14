Фотограф запечатлел таинственное туманное утро в Пензе

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14 ноября 2019, 13:36Общество
Фотограф информационного агентства «Пенза-Пресс» Юлия Седяшева 14 ноября запечатлела на камеру туманное утро.
Туман окутал улицы, которые были почти пустынны, и в этом есть некая таинственность. Предлагаем вам оценить фото и поделиться своим мнением в комментариях или в группе «Это Пенза, Карл!», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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