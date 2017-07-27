Фонтан на ул. Набережной реки Мойки забил после ремонта - прокуратура

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27 июля 2017, 12:33Общество
Прокуратура Ленинского района города Пензы инициировала проверку прорыва теплосетей.
Происшествие активно обсуждали в Сети. Напомним, 19 июля на улице Набережной реки Мойки возле дома № 41 произошел прорыв тепловых сетей, из-под земли взмыл огромный фонтан воды.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что коммунальная авария произошла после проведения плановых мероприятий ОАО «Т плюс теплосеть Пенза». До проведения работ жителям восьми близлежащих домов ограничили подачу воды. После окончания ремонта водоснабжение восстановили, однако потом произошел прорыв расположенных рядом бесхозных теплосетей.
«Ранее по инициативе прокуратуры района Ленинский районный суд обязал администрацию города Пензы произвести работы по постановке на учет в качестве бесхозяйной теплосети, на которой произошла авария», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Работы должны завершить до 31 декабря. Исполнение решения суда находится под контролем районной прокуратуры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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