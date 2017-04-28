28 апреля 2017, 19:06Общество ФОКу в Нижнем Ломове присвоят имя Василия Бочкарева Недавно построенный в Нижнем Ломове физкультурно-оздоровительный комплекс теперь будет носить имя экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Такое решение на этой неделе приняли депутаты Законодательного Собрания региона на очередной сессии. Строительство Ледового дворца завершили в марте 2017 года. Он уже принял первых посетителей.

Пятилетний Тарас в будущем собирается стать профессиональным хоккеистом, а пока старается не пропускать тренировки. В Нижний Ломов он приехал из Пензы в гости к бабушке. Она появлению в городе ледовой арены рада, кажется, не меньше начинающего игрока. Ведь, может, теперь ей чаще будут привозить любимого внука.

«Мы занимаемся здесь, чтобы не потерять навыки. Арена очень хорошая, удобная, все устраивает. Для Нижнего Ломова это очень замечательно, очень здорово. Я надеюсь, что многие бабушки и дедушки будут водить своих внуков заниматься», - поделилась впечатлениями жительница г. Нижнего Ломова Галина Лобанова.

Ледовая арена - сердце нового спорткомплекса Нижнего Ломова. Площадь хоккейного поля стандартная - 1800 квадратных метров. Наблюдать за ледовыми баталиями могут до 600 зрителей.

«Самое серьезное - это постройка ледовой арены. В ее строительстве были заняты не только подрядчик, а также еще компания, которая занималась установкой холодильных агрегатов, также заливали они бетоном поле, то есть конструкция, на мой взгляд, очень серьезная», - рассказал директор ледового дворца имени В.К. Бочкарева Виталий Гудков.

Помимо главной ледовой арены, в спорткомплексе есть четыре тренажерных зала. В одном из них уже занимаются любители здорового образа жизни.

«Хожу сюда буквально две недели, но как только пришла, сразу же тут понравилось. Тут замечательные тренажеры, которые позволяют развивать большую группу мышц. Для Нижнего Ломова это очень высокий уровень, я так думаю, потому что тут никогда такого не было», - отметила местная жительница Яна Васильева.

Под крышей ледового дворца нашлось место и для поклонников танцев. Для них оборудовали специальный зал, где есть все необходимое для занятий хореографией.

После интенсивных занятий на льду или в залах можно воспользоваться услугами восстановительного центра с сауной и бассейном. Чтобы построить столь масштабный спортивный объект, потребовалось почти два года. Нижний Ломов стал четвертым по счету городом региона, где есть собственный ледовой дворец.

«У нас маленький провинциальный городок, и сейчас появилась база огромнейшая такая, но думаю, хватит ли у нас населения, чтобы заполнить данный спортивный объект, но мы приложим все усилия. К нам ездят соседние районы - Наровчатский, Пачелмский, Спасский, Мокшанский, проводим межрайонные турниры», - рассказал начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Нижнеломовского района Сергей Ситников.

По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, ледовому дворцу присвоили имя Василия Кузьмича Бочкарева. Это предложение поддержали депутаты Законодательного Собрания Пензенской области.

«В целях увековечения памяти экс-губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева предлагается новому спортивному комплексу с ледовой ареной, построенном в Нижнем Ломове, присвоить имя Василия Кузьмича Бочкарева», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Это дань уважения памяти Василия Кузьмича и его заслуг перед Пензенской областью. Это достойная оценка нашего депутатского корпуса и жителей Пензенской области», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Церемония торжественного открытия ледового дворца, носящего имя первого губернатора Пензенской области, должна состояться в ближайшее время. Планируется, что ее посетит полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Общество

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