Фирюлин: Встреча губернатора с президентом прошла доброжелательно

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22 апреля 2019, 17:37Общество
Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин, комментируя встречу губернатора Ивана Белозерцева с президентом Владимиром Путиным, подчеркнул конструктивную и доброжелательную атмосферу.
«За результаты работы области в последние годы не стыдно. Наш регион успешно развивается. О чем Иван Александрович и доложил Владимиру Путину.
В 2018 году произошел рост по всем показателям. Я думаю, что Иван Александрович с гордостью сказал и о сельском хозяйстве. Ведь мы лидеры в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур, а по производству мяса индейки лидируем даже в Российской Федерации.
Но Иван Александрович представил президенту не только позитивные результаты. Он мужественно сказал и о проблемах. И, в первую очередь, о здравоохранении, о необходимости вхождения Пензенской области в национальный проект «Здоровье», чтобы решать проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями. Также губернатор сказал и о назревшем вопросе строительства новой школы в Засечном уже в следующем году», - отметил Иван Фирюлин.
Он добавил, что встреча прошла доброжелательно и конструктивно. Иван Фирюлин выразил надежду, что президент в ближайшее время посетит область, чтобы посмотреть, чего она достигла за 11 лет, потому что в последний раз Владимир Путин посещал регион в 2008 году.
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