Фирюлин: На все соцвыплаты в бюджете заложены средства

Партия «Единая Россия» реализует проекты «Здоровое будущее» и «Крепкая семья», в рамках которых большое внимание уделяется здоровью детей, молодых матерей, охране материнства и детства, материальной поддержке молодых, многодетных и приемных семей.

Отмечается, что фракция в Государственной Думе в ноябре 2018 года единогласно поддержала изменения в законодательство, за счет которых будет увеличен ряд социальных выплат.

Так, в России с января 2019 года будет увеличен максимальный размер ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Он составит 26 тысяч рублей вместо 24 тысяч рублей как сейчас. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять более 26 тысяч рублей.

«Мне также хотелось бы отметить, что теперь право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет имеют не только мать ребенка, но и иные родственники, в том числе отец, если они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать зарплату или иной доход.

Также вырастут минимальный и максимальные размеры пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Минимальный размер с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей. В то же время максимальный размер пособия достигнет порядка 301 тыс. рублей.

Все эти изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие три года, который Госдума приняла 21 ноября в третьем, окончательном чтении. Поскольку на все социальные пособия есть финансовые средства, значит, они будут гарантированно выплачены», - подчеркнул депутат партии Иван Фирюлин.