Фирма взяла деньги с пензячки за услугу и «кинула»

Жительница Пензы подала в суд на организацию, которая должна была защитить ее права как потребителя.

Пензячка заключила договор с организацией на оказание юридических услуг на сумму 19 тысяч рублей. Фирма должна была обеспечить выезд представителя в суд и подготовить исковое заявление, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Женщина передала деньги, но услуг никаких не получила. Поэтому она обратилась к организации с претензией: просила расторгнуть договор, заплатить ей неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Ответа на это не последовало.

В результате в суде фирму обязали выплатить пензячке в совокупности 58500 рублей. Решение еще не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».