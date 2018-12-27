Фирма взяла деньги с пензячки за услугу и «кинула»

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27 декабря 2018, 15:04Общество
Жительница Пензы подала в суд на организацию, которая должна была защитить ее права как потребителя.
Пензячка заключила договор с организацией на оказание юридических услуг на сумму 19 тысяч рублей. Фирма должна была обеспечить выезд представителя в суд и подготовить исковое заявление, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Женщина передала деньги, но услуг никаких не получила. Поэтому она обратилась к организации с претензией: просила расторгнуть договор, заплатить ей неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Ответа на это не последовало.
В результате в суде фирму обязали выплатить пензячке в совокупности 58500 рублей. Решение еще не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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