Финалисты «Культ тела 3. Армия» уехали бороться с лишним весом на Кавказ

В борьбе с лишними килограммами - на штурм гор Кавказа. Участники проекта «Культ тела 3. Армия» (16+) отправились на юг страны. Там их ждет специальная тренировочная программа. Несколько дней бойцы проведут на дикой природе. В путешествие участники рано утром отправились от телеканала « Экспресс ».

На старте прозвучали напутственные слова генерала Марины Богомоловой. Оставалось только погрузить вещи. И хотя все старались взять в дорогу только самое необходимое, рюкзаков и сумок оказалось не так уж и мало.

«Взяла палатку, тренинговые палки, сменную обувь, шлем. Честно, все муж собирал», - призналась финалистка реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» Ольга Лимонова.

У другой финалистки проекта, Юлии Развозжаевой, муж и вовсе решил отправиться вместе с ней. К поездке она стала готовиться заранее, настраиваясь на тяжелые будни в горах.

«Будет необходимо подниматься в гору с весом, поэтому на беговой дорожке тренировалась с грузом в 15 килограммов последние две недели», - рассказала она.

«До проекта сбросила 26 килограммов, а в целом за полтора года - 43 килограмма. Поэтому, наверное, мне проще, я на данный момент нахожусь в наименьшей весовой категории», - сказала финалистка реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» Анна Хухрова.

Позади у самых стойких участников - полгода изнурительных тренировок и тяжелых испытаний. Для прохождения в финал было необходимо сбросить не меньше 19% от массы собственного тела. Некоторые показали результат в 25%. Но, по признанию самих участников, все немного подустали. Так что смена обстановки, несомненно, даст новый стимул к еще одному рывку.

«Ребят ждет на Кавказе самый настоящий выход из зоны комфорта. Впервые попробуем спуститься по отвесной скале под руководством опытного инструктора. Также их ждет ряд испытаний, например, разжечь огонь без спичек, перенести костер на два километра, а также приятные мелочи в виде ночевки на дереве», - рассказал политрук армии безопасного похудения реалити-проекта «Культ тела 3. Армия» Евгений Титков.

Пятидневное обучение навыкам туризма и альпинизма в Пятигорске и Кисловодске, тренировки на открытом воздухе, выживание в условиях дикой природы на плато Лаго-Наки - всем шести участникам не придется скучать. Специально для зрителей из всей этой авантюры потом смонтируют восемь серий, которые можно будет посмотреть на телеканале «Экспресс» (16+).

Они уехали, но обещали вернуться 20 апреля. Наверняка налегке, то есть оставив на Кавказе еще несколько килограммов. По возвращении в Пензу бойцы армии безопасного похудения вместе с группой «Взвод» примут участие в фотосессии, а дальше - работа жюри и голосование зрителей. Все итоги подведут 29 апреля, тогда и станет известно имя победителя проекта.