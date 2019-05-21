Финалистам конкурса «Успешная семья-2019» вручили губернаторские сертификаты

По данным пресс-центра облправительства, в этом году участие в проекте приняли 140 пензенских семей, в финал вышли 15. Каждая показала презентацию с историей своей семьи, рассказав о предках, традициях, увлечениях и мечтах.

«Мне кажется, мечта у всех общая – чтобы в семье все было хорошо, чтобы родители любили своих детей, а дети любили родителей», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, вручая финалистам губернаторские сертификаты.

Он добавил, что каждая семья хорошо потрудилась, чтобы представить номер. Особенно жюри отметило семью Гусаровых из Пензы, которые рассказали свое фамильное предание через историю герба региона.

Председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин сказал, что обратится с предложением к депутатам наградить Гусаровых за эту идею почетной грамотой, пишет ИА «Пенза-Пресс».