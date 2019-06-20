Филолог объяснила, как правильно называть жителей Пензы

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20 июня 2019, 17:39Общество
Пользователей возмутил пост в Сети, в котором жительниц города на Суре назвали «пензенками».
В одном из интернет-сообществ социальной сети «ВКонтакте», посвященном русскому языку, появился пост о том, как правильно называть жителей ряда городов. Пользователей из Пензы возмутило, что горожанок назвали «пензенками».
Затем появились недовольные наименованием «пензяки».
«Сам живу в Пензе, но такого названия жителей этого города не слышал», - отметил подписчик группы Артем.
Информагентство выяснило у филолога, как же правильно называть жителей города на Суре.
«Есть два варианта, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Это пензенцы: пензенец и пензенка, а также пензяки: пензяк и пензячка. Оба варианты возможны для употребления. Другое дело, что каждый сам для себя определяет, как он хочет, чтобы его называли», - пояснила старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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