Филолог объяснила, как правильно называть жителей Пензы

Пользователей возмутил пост в Сети, в котором жительниц города на Суре назвали «пензенками».

В одном из интернет-сообществ социальной сети «ВКонтакте», посвященном русскому языку, появился пост о том, как правильно называть жителей ряда городов. Пользователей из Пензы возмутило, что горожанок назвали «пензенками».

Затем появились недовольные наименованием «пензяки».

«Сам живу в Пензе, но такого названия жителей этого города не слышал», - отметил подписчик группы Артем.

Информагентство выяснило у филолога, как же правильно называть жителей города на Суре.

«Есть два варианта, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Это пензенцы: пензенец и пензенка, а также пензяки: пензяк и пензячка. Оба варианты возможны для употребления. Другое дело, что каждый сам для себя определяет, как он хочет, чтобы его называли», - пояснила старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова, пишет ИА «Пенза-Пресс».