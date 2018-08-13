Фильм ТРК «Экспресс» победил на телекинофоруме «Родные тропы»

Фильм телеканала «Экспресс» о набережной в Засечном высоко оценили на всероссийском уровне. В Москве подвели итоги III национального телекинофорума «Родные тропы». На конкурсе профессиональных творческих работ Пенза представила три проекта. В итоге в номинации «Приз зрительских симпатий» лучшим признали фильм Павла Прохоренкова из цикла передач «Пензенский променад» (16+).

Автор проекта получил награду в Москве и принял решение передать ее руководству строительного холдинга «Термодом».

Фильм прошел настоящую народную проверку. Его поддержали почти 5000 человек. На конкурс было подано свыше 80 работ, посвященных истории родного края. По итогам голосования, документальный фильм из Пензы стал лидером в своей номинации.

«Было интенсивное голосование и радует, что многие отдавшие голоса за этот проект - это не жители Пензы и Спутника. Надеемся, что мы и дальше будем стараться воплощать и продвигать подобные проекты», - сказал генеральный директор ООО ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«Я сюда водил много гостей из разных городов, все понравилось. Фильм, к сожалению, передает только частичку красоты набережной села Засечное», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Каскад фонтанов, колесо обозрения, пляж, тропа здоровья - современная набережная давно стала центром притяжения для горожан и гостей региона. Проект «Пензенский променад» был создан в 2017 году. По словам Павла Прохоренкова, в ближайшее время съемки фильма будут продолжены.