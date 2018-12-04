Фестивалю «Пенза - сердце мастерства» пришлось сменить место проведения

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04 декабря 2018, 19:07Культура
«Пенза - сердце мастерства». Такое название получил второй международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел, который стартует 7 декабря (0+). В 2018 году участников - в два раза больше, чем в прошлом. Они готовы удивлять не только национальным колоритом, но и творческими новинками.
Пенза на время станет «сердцем» народных умельцев из Иркутска, Самары, Тольятти, Иванова и Твери. В областном центре будут встречать гостей из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Иордании. Организаторы признаются, что в 2018-м готовы выходить за рамки привычного. Из-за наплыва заявок пришлось даже сменить традиционное место проведения.
«Заявки подали более 200 мастеров. Сейчас их прием остановлен, потому что количество участников было очень большим», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
Гости не только войдут в число тех, кто будет проводить обучающие мастер-классы. Они представят свои ремесла и на выставке-ярмарке. Кстати, местным тоже будет что показать: народные умельцы выставят изделия из лозы, бересты, кожи, металла, стекла, керамики, дерева, покажут, как изготавливать свечи, мыло ручной работы и варить сладкие сувениры.
«Промыслы и ремесла не законсервированы в веках, они не только в музеях. Работы современных мастеров, конечно, отличаются от тех, что были раньше», - отметил член правления ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кирилина.
Фестиваль станет уникальной площадкой для обмена опытом среди ремесленников. По их словам, в творческой атмосфере может родиться даже новое направление.
Понаблюдать за трансформациями все желающие смогут 7 декабря с 12.00 в киноконцертном зале «Пенза».
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