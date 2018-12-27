Фестивали Пензенской области вошли в топ лучших событий года

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27 декабря 2018, 16:36Общество
Сформирован полный список проектов России «Топ-200 лучших событий года», в него вошли мероприятия Пензенской области.
В 2018 году на получение статуса Национального события года было подано 2500 заявок из 74 регионов страны. Отбор лучших из них проходил в три этапа.
По итогам голосования, шесть событий Пензенского региона признали лучшими:
- Многоформатный фестиваль «Хорошие Люди» (6+);
- Тихвинская ярмарка (0+);
- Межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер-2019» (0+);
- IX Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza-2019» (6+);
- V Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+);
- Купринский литературный праздник (0+).
По данным пресс-службы областного министерства культуры и туризма, эти мероприятия получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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