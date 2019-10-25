Фестиваль «Маскерадъ» в Пензе открыл театр из Москвы

В Пензе стартовал третий международный фестиваль «Маскерадъ» (18+). Открыл недельный марафон спектаклей московский театр «Школа драматического искусства», который представил публике «Женитьбу» (16+) в постановке Александра Огарева.

Таинственное присутствие самого Мейерхольда на сцене чувствовалось с самого начала. Зал был полон до отказа – билеты любители искусства раскупили задолго до церемонии открытия «Маскерада».

С небольшим запасом в два дня в Пензу приехала труппа «Школы драматического искусства» из Москвы. Им выпала честь открывать уже третий театральный фестиваль.

«Очень приятно оказаться в Пензе. Многие из нас в этом городе впервые, и есть приятное ощущение от сцены, от театра, от встречи с друзьями и с теми, с кем только познакомился – такого по-настоящему театрального города», - сказал руководитель творческой лаборатории «Школы драматического искусства» Игорь Яцко.

В репертуаре москвичей – «Женитьба» (16+) Николая Гоголя в обработке режиссера Александра Огарева. Именно ее они привезли на суд публики. Это история о том, как сложно порой выбирать собственное будущее.

Третий «Маскерадъ» посвящен 145-летию Всеволода Мейерхольда. Это имя объединило разные города и даже страны, а также разные театральные жанры и поколения. Каждый спектакль, вошедший в программу, так или иначе связан с известным режиссером.

«Мейерхольд умел чувствовать время и угадывать его. Наверное, те спектакли, что он выбирал и ставил, никогда не проходили тихо и спокойно. Это всегда был взрыв, буря эмоций», - отметила театральный критик Валентина Федорова.

«Здесь все-таки творчество разных режиссеров, разных театров, разных поколений, поэтому все спектакли самобытны и, думаю, очень разные. Будет что посмотреть и обсудить», - сказал художественный руководитель пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

В современной версии «Женитьбы», как и в оригинале, Подколесин так и не женился – убежал от невесты в окно. Того, к чему шло все действие, не случилось.

На очереди второго дня «Маскерада» опять Гоголь, но уже «Ревизор» (12+) в изложении актеров ульяновского драматического театра. Следом за этим, в субботу, зареченский ТЮЗ на большой сцене покажет «Маскарад» (12+) Лермонтова. Завершится фестиваль 31 октября показом «Чайки» (12+) Чехова от московского театра «На Юго-Западе».

«Я думаю, будет очень интересно: люди, которые любят театр, будут с удовольствием приходить и смотреть эти спектакли», - считает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.