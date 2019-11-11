Фанаты пензенского «Дизеля» могут централизованно съездить на матч в Тольятти

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11 ноября 2019, 14:06Спорт
В среду, 13 ноября, пензенский «Дизель» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой». Клуб организует для болельщиков централизованную поездку в Самарскую область.
Болельщики пензенского хоккейного клуба «Дизель», желающие побывать на матче против «Лады» в Тольятти, могут подать заявку для участия в централизованной поездке. Ее организуют представители сурского клуба.
Трансфер на арендованном автобусе до автомобильной столицы России и обратно, а также билет, который будет выдан на месте, обойдутся максимум в 500 рублей.
В заявке необходимо указать ФИО и контактный телефон, а затем разместить ее на официальной сайте hcdizel.ru через форму «Ваши предложения» с указанием темы «Тольятти», либо прислать на электронную почту office@hcdizel.ru, либо написав сообщение в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Если поступит достаточное количество заявок, будет организован выезд на игру», - отметили в пресс-службе команды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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