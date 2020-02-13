Ежегодную региональную спартакиаду УМВД в Пензе открыла лыжная гонка

На несколько часов сотрудники регионального управления МВД сменили погоны на спортивную форму, чтобы проверить свою скорость и выносливость. Полицейским предстоит демонстрировать свои спортивные навыки на протяжении нескольких месяцев. Ежегодную спартакиаду ведомства традиционно открыла лыжная гонка.

«В соревнованиях принимают участие 33 команды, 120 сотрудников из подразделений УМВД России по Пензенской области и территориальных органов внутренних дел. Лыжная подготовка развивает у сотрудников волевые качества, закаливает организм, воспитывает выносливость», - сказал заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Сергей Удалов.

Сергей Филиппов - постоянный участник соревнований. Он быстрее многих может преодолеть дистанцию в пять километров вольным стилем. Последние пять лет в первой возрастной группе полицейский из Сердобского района забирает главный приз. Признается: секрет - в постоянной работе над собой.

«Когда отличное настроение и хорошо на улице, могу и 20 километров пройти. Все зависит от самочувствия и погоды», - рассказал он.

В 2020 году Сергей преодолел пятикилометровую дистанцию за 16 минут и вновь оказался быстрее всех в своей возрастной группе. По результатам соревнований победители получили медали и почетные грамоты, а команды, показавшие лучшие результаты, наградили кубками.

Теперь из числа победителей и призеров предстоит сформировать сборную команду регионального управления для участия в спартакиаде МВД России, которая состоится в марте (0+).