06 июля 2017, 18:38Общество Пензенцы могут купить билет на поезд по акции Сезон отпусков - в самом разгаре. Отчаявшись дождаться лета, многие горожане отправляются на юг. Ежедневно с железнодорожного вокзала «Пенза-1» в теплые края отправляются более тысячи человек.

Каждый день со станции «Пенза-1» уезжают около двух с половиной тысяч человек, около 80% процентов из них направляются в теплые края. Чаще всего пензенцы предпочитают отдыхать на пляжах Анапы и Адлера. Кроме того, с вокзала дважды в неделю отправляется поезд в Кисловодск, а до конца сезона продолжит ездить прямой поезд в Сухум.

Пенза своих жителей хорошей погодой не балует. По словам синоптиков, лето в городе будет холодным. Поэтому за золотистым загаром и витамином Д придется ехать за тысячи километров. Например, до Анапы можно добраться за два дня. Однако пензенцев это не останавливает.

Разумеется, передвигаться на немалые расстояния хочется со всеми удобствами. На вокзале недавно открылся зал повышенной комфортности. Стоит это удовольствие 60 рублей в час, в месяц сюда приходят около 30 человек.



«Любой пассажир может подойти, обратиться к дежурному помощнику, и мы проводим его. Здесь установили два кондиционера, также телевизор есть, кулер, кресла удобные сделали», - рассказал дежурный помощник начальника вокзала Владимир Милованов.

Многие пензенцы уже освоили способ покупки билетов на поезда онлайн. Однако очереди в кассы даже в разгар рабочего дня - довольно большие. Не многие знают, что билеты можно купить за безналичный расчет в специальных терминалах. Весь процесс занимает пару минут.

Необходимо вставить свою банковскую карту, набрать реквизиты поездки, получить проездной документ и все. Вы можете ехать.

До Краснодарского края поездом добираться нужно больше суток. За это время пассажиры успевают и выспаться, и друзей завезти. Хорошие соседи — залог спокойной дороги. Но терять бдительность и доверять незнакомцам все же не стоит. С начала 2017 года уже произошло несколько краж в поездах.



«В скором поезде №131 сообщением «Москва–Орск» при стоянке на станции «Башмаково» у гражданина был похищен сотовый телефон, который стоял на зарядке напротив купе проводников. Данный факт стал возможен в результате халатного отношения граждан к сохранности своего личного имущества», - сообщил начальник отделения охраны общественного порядка Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Антон Мотора.

Оставлять детей без присмотра тоже нельзя. Нередки случаи, когда несовершеннолетние обвариваются кипятком или падают с полок. Все о безопасности детей во время поездок знает Ирина Карлина, тренер везет на сборы команду из 27 ребятишек.

«У нас дети все дисциплинированные, приученные, мы в год совершаем более 18 поездок. Поэтому для них поезд — это второй родной дом», - пояснила тренер по художественной гимнастике из города Барабинск Новосибирской области.

Доехать в Адлер или Сухум в плацкартном вагоне можно примерно за три тысячи рублей. Сэкономить можно, если купить билеты как можно раньше или воспользоваться акциями от перевозчика.

«Каждый вторник предоставляется скидка на определенные группы поездов или вагонов. Пассажир по понедельникам, зайдя на сайт ОАО «РЖД», может ознакомиться с данной акцией и выбрать себе соответствующий поезд или вагон», - сообщила заведующая билетными кассами вокзала «Пенза-1» Светлана Кадушкина.

Кроме того, детям от 10 до 17 лет включительно проезд в плацкартных и общих вагонах обойдется в два раза дешевле, чем взрослым. А малыши до пяти лет и вовсе могут проехать бесплатно, если не займут дополнительного места.

Общество

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