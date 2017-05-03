03 мая 2017, 17:01Общество «Евро Цирк» привез в Пензу фантастическую шоу-программу Артисты Московского цирка на Цветном бульваре, мото-байкеры из Санкт-Петербурга, акробаты из Кении и, конечно, цирковые животные. В Пензу с гастролями приехал «Евро Цирк». Шапито расположилось на площадке одного из торговых центров. Красочное представление, уверяют артисты, придется по душе не только детям, но и взрослым.

Уникальный цирк-шапито «Евро Цирк» теперь - в Пензе. Зрители могут стать свидетелями аттракционов, которым нет равных в мире. Здесь львы оседлают лошадей, по канату пройдутся козлики, кроме того, перед публикой предстанет двухметровый робот «Титан». Впрочем, все это нужно видеть своими глазами.



Известный всему миру «Евро Цирк» привез в Пензу незабываемую фантастическую шоу-программу. Уровень исполнения номеров - высочайший, ни одной помарки. Не подводят даже животные.



Каждый номер - отдельная история с неповторимым сюжетом. Царь зверей грациозно передвигается верхом на лошади, аргентинские попугаи задорно исполняют мазурку, а испанский козлик уверено шагает по канату.

Поражает фантастической гибкостью воздушные гимнасты, которые не только летают под куполом, но и, кажется, с легкостью ходят по стене.



«Самое главное в нашем цирке - это присутствие его величества трюка, позабыли сейчас о нем. Мы возродили эту акробатику и сделали этот номер с батутом и стеной. Поверьте, он только есть в нашем цирке из цирков шапито, в стране такой номер только Запашные делают», - рассказал руководитель цирка-шапито «Евро Цирк» Андрей Капран.

Эффектным завершением программы стало шоу байкеров, рискованные трюки никого не оставили равнодушными.



Высший профессиональный уровень артистов, а также техническое оснащение и креативные костюмы создают поистине незабываемое шоу.

«Евро Цирк» пробудет в Пензе до 21 мая. Программа продолжительностью два с половиной часа придется по душе как взрослым, так и детям. Выступления артистов можно увидеть на площадке перед ТРК «Коллаж».

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