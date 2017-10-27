27 октября 2017, 15:05Общество Евгений Трошин скорбит о кончине Аркадия Кривцова Министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин выразил соболезнования родным и близким погибшего руководителя Федерации каратэ Пензенской области Аркадия Кривцова.

«Трагедия унесла жизнь Аркадия Кривцова, великолепного человека, друга((. Скорбим!((», - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Напомним, руководитель Федерации каратэ Пензенской области Аркадий Кривцов погиб накануне, 26 октября, в автомобильной аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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