Это фильм ужасов? Пензенцев напугали жуткие скульптуры из снега

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28 января 2019, 17:59Общество
В одной из групп «ВКонтакте» появились фотографии снежных фигур, которые вызвали негативную реакцию у пользователей.
Фигуры, напоминающие черепах, большинство пензенцев сравнили с декорациями из фильмов ужасов.
«Как это развидеть?», «фильм ужасов, как такое придумать можно», «а вдруг приснятся», - такие комментарии оставили подписчики группы, увидев пост.
Пензенец, сделавший снимки, пояснил, что фигуры слепили в рамках подготовки к конкурсу территорий. Пользователи иронично отметили, что победа им обеспечена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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