Это фильм ужасов? Пензенцев напугали жуткие скульптуры из снега

В одной из групп «ВКонтакте» появились фотографии снежных фигур, которые вызвали негативную реакцию у пользователей.

Фигуры, напоминающие черепах, большинство пензенцев сравнили с декорациями из фильмов ужасов.

«Как это развидеть?», «фильм ужасов, как такое придумать можно», «а вдруг приснятся», - такие комментарии оставили подписчики группы, увидев пост.

Пензенец, сделавший снимки, пояснил, что фигуры слепили в рамках подготовки к конкурсу территорий. Пользователи иронично отметили, что победа им обеспечена, пишет ИА «Пенза-Пресс».