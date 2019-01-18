Еремкин удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени

Председателя общественного совета при Законодательном Собрании региона Александра Еремкина в день 75-летия наградили орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Награждение прошло на внеочередной сессии областного парламента. С юбилеем Александра Еремкина поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Александр Иванович – известный человек, и не только в нашем регионе. Это доктор наук, ученый, практик, специалист, активный общественный деятель. Возглавлял ПГУАС. В прошлый созыв он был депутатом ЗакСобрания. Все знают его прекрасные профессиональные и человеческие качества. Это очень ответственный и толерантный человек, уважение людей он заслужил своей работой.

Я попросил его, чтобы он был ответственным от власти по строительству Спасского кафедрального собора. Он там каждый день – сопровождает проект, контролирует его реализацию, следит за расходованием средств. Искренне поздравляем со знаменательной датой. Здоровья, благополучия, успехов, хорошего настроения», - пожелал глава региона.

За выдающиеся заслуги в развитии строительного комплекса Пензенской области и многолетний плодотворный труд губернатор наградил Александра Еремкина орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Также, по словам председателя областного парламента Валерия Лидина, Александр Еремкин представлен к высшей награде полномочного представителя президента в ПФО. Ее вручат на юбилейных торжествах, посвященных 80-летию Пензенской области, пока же Александру Еремкину передали приветственный адрес, пишет ИА «Пенза-Пресс».