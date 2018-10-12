«ЭР-Телеком» запустит в Пензе проект по умному освещению улицы

Интернет вещей, еще более высокая скорость связи и возможность доступа к качественному телевидению по всему региону. Планами по дальнейшему развитию коммуникаций от «ЭР-Телеком» в Пензенской области поделился генеральный директор компании Андрей Кузяев.

В Пензе появится «Умное освещение», об инновационном проекте, для которого выделят целую улицу, рассказал генеральный директор компании «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. Он посетил Пензенскую область с официальным визитом, чтобы обсудить, как будет воплощаться в жизнь соглашение, подписанное с руководством области на Петербургском международном экономическом форуме. Цель компании, которую озвучивают в «Эр-Телеком» сейчас - нарастить масштаб инвестиций в регионе.

«Мы встречались с руководством области, мы встречались с мэром и предложили для Пензы построить улицу с умным освещением, которая будет ярче, дешевле и безопаснее», - сообщил Андрей Кузяев.

Этот проект станет началом развития в Пензе интернета вещей. «Эр-Телеком» стремится быть одним из инновационных лидеров России. На сегодняшний день компания закончила строительство первого этапа федеральной сети интернета вещей.

«Мы очень много работаем с промышленными предприятиями, с компаниями из энергетического сектора, нефтянники, электроэнергетики, кроме этого, вопросы экологической безопасности. безопасности труда. Также мы предлагаем вариант с умными парковками, варианты управления движением, чтобы было меньше пробок, продукты, связанные с умным мусором», - рассказал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» .

Еще один проект будущего от «Эр-Телеком» - бесплатный Wi-Fi на обновленной набережной и на улице Московской. В скором времени, благодаря модернизации сетей, скорость интернета для большинства пользователей достигнет 1 гигабита в секунду. В «Эр-Телеком также заявляют, что качественная интернет-связь и телевидение в скором времени станут доступны и по всей области.