«ЕР» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола. Торжественная церемония открытия турнира и официальный старт отборочных соревнований на муниципальном и региональном уровнях состоится 18 мая – во Всероссийский день футбола.

Финал фестиваля пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«В прошлом году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры, возросшего интереса к футболу и активной базы болельщиков. Поэтому мы решили запустить новое направление партийного проекта «Детский спорт» - «Дворовый футбол». В его рамках 18 мая будет дан официальный старт отборочных соревнований всероссийского фестиваля дворового футбола на муниципальном и региональном уровнях», – рассказала она.

Направление «Дворовый футбол» будет реализовываться в три этапа: муниципальный – регулярные соревнования на муниципальном уровне с конца мая по конец августа, региональный– турниры с участием победителей муниципальных этапов в первой половине августа; и финальный этап.

По словам Ирины Родниной, в некоторых субъектах РФ уже проводятся различные соревнования по дворовому футболу, но они не имеют единых правил проведения. «Поэтому основной целью направления «Дворовый футбол» станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд. Отмечается, что она объединит муниципальные и региональные турниры, которые в большом количестве проходят в регионах, но не включены в календарные планы Министерства спорта России и Российского футбольного союза», – объяснила координатор партпроекта.

Региональный председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Беляков сказал, что Пензенская область присоединиться к фестивалю дворового футбола.

«С 2009 года в Пензенской области в рамках партпроекта «Дворовый тренер» ежегодно формировалось около 50 команд по футболу. Пензенское региональное отделение Партии обеспечивало эти команды спортивным инвентарем и формой. Все это работает на то, что в период каникул дети под руководством тренеров могли с пользой провести свое время», - отметил Дмитрий Беляков.