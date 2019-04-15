«ЕР» просит Центробанк проверить обоснованность роста цен на ОСАГО

По итогам мониторинга представители партпроекта обратились в Центробанк с требованием проверить обоснованность роста цен. Об этом заявил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Когда вводился тарифный коридор, Центробанк, эксперты и ассоциации страховщиков уверяли, что не произойдет существенного роста стоимости полиса ОСАГО, даже было заверение о том, что для многих водителей цена снизится. Однако итоги нашего мониторинга показали обратное. Мы проверили стоимость полисов для трех категорий водителей, автомобили которых имеют самую распространенную мощность – 100-120 л.с. Мониторинг проводился в 67 регионах. Цена на полис ОСАГО в той или иной степени возросла для первой категории водителей в 90% проверенных регионов, для второй и третьей категории водителей цена увеличилась в 58% и 54% регионов соответственно. Повышение цен для первой категории по сравнению с 2018 годом составило 13%, для второй категории – 2%, а для третьей – 11,6%», – рассказал координатор он.

Он подчеркнул, что в отдельных регионах картина получается еще хуже. Так, максимальный рост цен для первой категории водителей был зафиксирован в Ивановской области, где он составил 112%.

«У нас возникает вопрос: о каком понижении цен шла речь в январе? Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания. Все полученные в ходе мониторинга данные мы передали в Центробанк. Необходимо провести проверку и выяснить, чем обоснован такой рост цен», – сказал Владимир Афонский.

Он подчеркнул, что партпроект будет добиваться того, чтобы цены на полисы ОСАГО стали доступнее и соответствовали их реальной стоимости, а не полету фантазии страховщиков.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Пензенской области, депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Юлия Лазуткина считает, что активисты партпроекта должны защищать интересы водителей.

«Эксперты партийного проекта «Безопасные дороги» на федеральном уровне выявили завышение тарифов на стоимость ОСАГО в некоторых регионах нашей страны. Наша партия считает, что цены на страхование гражданской ответственности для водителей должны быть взвешенными и обоснованными, активисты партпроекта «Безопасные дороги» будут добиваться того, чтобы интересы автолюбителей в нашей стране были надежно защищены», - подытожила она.