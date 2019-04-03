«ЕР» помогла пензенскому атлету победить на Чемпионате России

Пензенский спортсмен Жора Хлхатян вернулся с победой с Чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходил в Туле.

Сегодня жизнь спортсмена - постоянные тренировки, спортивные сборы, соревнования. После длительного перерыва в спортивной карьере он вернулся к делу всей своей жизни. Он не смог принять участие в Чемпионате Европы из-за неурядицы с документами. Потом случилась семейная драма, погиб родной брат. Жора Хлхатян стал опорой семьи, нужно было зарабатывать деньги на жизнь.

В буквальном смысле встать на ноги и вернуться в большой спорт ему помог тренер Григор Агекян. Член партии «Единая Россия», мастер спорта СССР, опытный педагог, он вкладывает душу, силы и все свои знания в ребят, настраивает их на высокие результаты. В 2009 году он стал одним из победителей регионального этапа конкурса партии «Единая Россия» «Лучший детский тренер» и сегодня ведет секцию тяжелой атлетики в пензенском дворце единоборств «Воейков».

Жора Хлхатян и Григор Агекян - активные члены федерации тяжелой атлетики Пензенской области, которую в 2018 году возглавил депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь Кузнецкого городского отделения партии Владимир Кириллов.

«Мы должны возродить этот вид спорта в нашем регионе, и вместе с тренерами, спортсменами, руководителями спортивных школ прилагать все усилия к развитию тяжелой атлетики в Пензенской области», - сказал он.

Большую помощь спортсмену в подготовке к соревнованиям оказал депутат фракции «Единая Россия» Сергей Есяков. Он оказал содействие в приобретении спортивных снарядов для секции тяжелой атлетики во дворце единоборств «Воейков».

Первое, что было сделано региональной федерацией, это заключение договора о сотрудничестве федерации с региональным отделением партии. Теперь, наряду с региональным министерством спорта и федерацией, организатором спортивных соревнований по тяжелой атлетике выступает региональное отделение партии.

«Тяжелая атлетика имеет славную историю, и мы прекрасно помним имена наших великих штангистов, наших великих чемпионов - Василия Алексеева, Юрия Власова, Леонида Жаботинского. Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия» поддерживает юных, талантливых спортсменов, которые занимаются тяжелой атлетикой. И мы, со своей стороны, будем способствовать популяризации этого вида спорта», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин

Жоре Хлхатяну на церемонии открытия соревнований Валерий Лидин вручил партийный билет и пожелал ему новых побед в большом спорте. Для участия в Чемпионате России в Туле секретарь регионального отделения партии решил вопросы со спортивной формой для атлета и его наставника, проездом и проживанием для них. «Мы из Пензы», - такая надпись, герб Пензенской области и логотип «Единой России», нанесенные на спортивные костюмы, выделяли наших спортсменов среди участников Чемпионата России.

Победа в Туле, несомненно, радует Жору Хлхатяна и его наставника. Но нужно двигаться дальше. В ближайших планах спортсмена - участие в Чемпионате ПФО, России, а дальше - Европа и мир.

«Надо ставить перед собой большие цели, и стремиться их достигнуть. Тем более, когда есть такая поддержка. От людей, которые держат свое слово», - считает он.