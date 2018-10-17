ЕР добилась увеличения числа причин для возврата стоимости авиабилетов

Законопроект, который предлагает расширение списка причин для возврата полной стоимости сданного авиабилета, купленного по невозвратному тарифу, одобрили в первом чтении.

Автор законопроекта - член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (фракция «Единой России»). Она отметила, что на сегодняшний день получить полную компенсацию можно, в частности, только в случае смерти или болезни родственника. При этом заболевший близкий родственник должен был лететь с пассажиром одним рейсом.

Из-за существующей нормы граждане не могут в полной мере воспользоваться своими правами, считают авторы законопроекта. Принятая в первом чтении поправка позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности, несовершеннолетних детей или пожилых родителей, которые не планировали лететь вместе с пассажиром, вернуть стоимость билета в полном объеме. Предполагается, что доля возвратов по этой причине не превысит 1% от общего объема реализованных билетов.

Выступая в качестве содокладчика по законопроекту, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев (фракция «Единой России») отметил необходимость четко прописать ко второму чтению законопроекта перечень болезней и справок, которые будут давать право на получение компенсации полной стоимости сданных авиабилетов.

«Если мы не обозначим в данном законопроекте конкретные болезни, то авиаперевозчик из-за любого чиха или насморка будет вынужден возвращать все уплаченные пассажиром деньги», - сказал он.

Согласно озвученным в ходе пленарного заседания Госдумы статистическим данным, ежегодно услугами авиаперевозчиков в России пользуются около 105 миллионов человек. При этом около 70% купленных билетов являются невозвратными.