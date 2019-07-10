«ЕР» добилась бесплатной парковки для инвалидов во всех регионах

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10 июля 2019, 09:36Бизнесновости
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который упрощает гражданам с ограниченными возможностями здоровья процедуру получения мер социальной поддержки и услуг. В нем учтена поправка «Единой России» о праве на бесплатную парковку для людей с ОВЗ во всех регионах страны.
Как пояснил координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, к моменту вступления закона в силу госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать решения о предоставлении права бесплатной парковки на основании сведений из общероссийского электронного реестра инвалидов.
По словам парламентария, благодаря федеральному реестру будет исключена ситуация, когда человека с инвалидностью, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, могут оштрафовать из-за того, что сведений о нем нет в региональном реестре. Кроме того, благодаря принятому закону человек с ОВЗ получит возможность через личный кабинет вносить в реестр сведения о транспорте, на котором он передвигается.
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