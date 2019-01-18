ЕР будет контролировать реализацию нацпроектов

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18 января 2019, 15:57Бизнесновости
«Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов. К нему будет подключен депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах.
Об этом в рамках заседфания президиума генерального совета «Единой России» заявил секретарь Андрей Турчак.
«Это позволит отслеживать, как на местах выполняются национальные проекты – строятся, реконструируются объекты, проводятся запланированные мероприятия», - сказал он.
По его словам, решение о широком контроле принято в соответствии с поручением, которое дал на XVIII съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев.
«Результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле. Именно такую задачу ставит и президент страны Владимир Путин», - подчеркнул Андрей Турчак.
Он отметил, что за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках реализации национальных проектов, будут закреплены конкретные депутаты. Их задача будет заключаться не только в том, чтобы контролировать ход работ, «но и вовлекать граждан в эту работу, обсуждать с ними все возникающие вопросы».
Также на федеральном уровне будут созданы группы контроля, в состав которых войдут депутаты Госдумы и сенаторы.
«Единая Россия» в Пензенской области активно подключается к мониторингу реализации нацпроектов», - рассказал секретарь пензенского регионального отделения партии Валерий Лидин.
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