Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор покинул свой пост

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10 июля 2019, 19:26Общество
В Кузнецкой епархии Пензенской области сменилось руководство. Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор был освобожден от занимаемой должности.
Соответствующее решение принято в ходе заседания Священного синода Русской православной церкви. Такие перестановки связаны с созданием в Самарской области Тольяттинской епархии и именно Нестору поручено ее возглавить. Теперь он будет носить титул епископ Тольяттинский и Жигулевский.
«Как в светском, так и в церковном мире есть ротация кадров. Есть изменения, это вполне естественно. Я не могу сказать, плодотворно они влияют или нет. Все будет зависеть от того, кто будет в дальнейшем управлять Кузнецкой епархией. Надеюсь, что выбор святейшего патриарха и священного Синода падет на достойное лицо, которое продолжит те начинания, которые я начал когда-то в Кузнецкой епархии, а потом продолжил владыка Нестор», - прокомментировал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Имя нового главы Кузнецкой епархии пока не известно. Кого назначат на эту должность, станет известно по итогам заседания священного Синода, который предположительно состоится в октябре. До тех пор руководить Кузнецкой епархией будет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
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