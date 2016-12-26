26 декабря 2016, 16:04Общество Елку в доме пензенца «украсили» черви В Пензе у одного из горожан на елке завелись червяки.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Жена неделю назад принесла домой пару еловых веток для запаха, так как ставим искусственную елку, а сегодня утром обнаружил незваных гостей, на тех самых ветках», - написал горожанин.

«Муж в прошлом году притащил также сосновых веточек. Я не сразу поняла, откуда зеленая пыль на полу... А потом как глянула! Такие же елочные игрушки висели», - прокомментировала пост подсписчица.

«В этом году в наших краях появились эти паразиты. Японская гусеница какая-то. Жрет сосны. И то, что они морозы пережили, меня не радует... Они все сжирают, одни ветки остаются», - написал другой пользователь.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_302284