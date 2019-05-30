Елена Фастова оценила Нижнеломовский завод по переработке индейки

Достижения пензенских специалистов в производстве мяса индейки оценили на всероссийском уровне. На перерабатывающем заводе в Нижнеломовском районе побывала заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова. Ее визит был приурочен к официальному запуску нового завода.

Завод, расположенный в Нижнеломовском районе, уже стал одним из крупнейших в Европе. Планируется, что в год там будут производить до 155 тысяч тонн мяса индейки.

«Для нас это очень значимый объект, так как он является нашим ключевым предприятием, критерием и вектором дальнейшего развития компании в Пензенском регионе», - сказал предприниматель Рашид Хайров.

Для гостей провели экскурсию по новому заводу. На его строительство было потрачено более 11 миллиардов рублей. Возвести завод удалось за полтора года. Общая площадь здания превышает 43 тысячи квадратных метров. Там работает 51 производственная линя, а общая протяженность конвейеров составляет почти 11,5 километров. Масштабы производства оценили на всероссийском уровне.

«Задача - чтобы бизнес и сельхозтоваропроизводители развивались. Данное направление действительно важно, потому что если будут такие высокотехнологичные объекты, то, соответственно, будет развиваться сельское хозяйство», - отметила Елена Фастова.

«Мясо индейки, которое перерабатывается в Пензенской области, востребовано не только в регионах РФ, но и за ее пределами, в том числе - страны запада и Ближнего зарубежья, в Арабских Эмиратах создан торговый дом. Это говорит о высоком качестве продукции», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как отмечают представители региональной власти, завод важен не только с точки зрения производства. Он дает возможность трудоустройства жителей Пензенской области. Сейчас на предприятии трудятся более 2000 тысяч человек. К концу 2019 года число сотрудников планируют довести до 2500.

«На сегодняшний день это не просто крупнейший проект в России, он становится заметным и на международном уровне. Он имеет для нас колоссальное значение», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

На этом развитие производства в Нижнеломовском районе не закончится. Совсем рядом с новым заводом уже идет строительство еще одного предприятия по глубокой переработке индейки.